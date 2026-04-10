codacons dopo 40 giorni di rialzi primi cali dei prezzi dei carburanti

Dopo oltre un mese di aumenti continui, i prezzi medi di benzina e gasolio iniziano a scendere sui distributori. Tuttavia, il calo varia da regione a regione e non riguarda l'intera penisola. La variazione si verifica dopo 40 giorni di rialzi consecutivi, segnando il primo segnale di diminuzione dei costi dei carburanti.

Dopo 40 giorni di rialzi ininterrotti dei listini di benzina e gasolio, i prezzi medi dei carburanti registrano oggi i primi ribassi sulla rete, anche se il calo non è omogeneo sul territorio e non coinvolge tutte le regioni. Lo afferma il Codacons che ha rielaborato i dati Mimit. Oggi il prezzo medio del gasolio scende in Italia a 2,180 euro al litro, -0,4 cent rispetto ai listini di ieri, mentre la benzina si attesta a 1,793 eurolitro (-0,3 cent rispetto a ieri). In autostrada il prezzo medio del gasolio è di 2,204 euro al litro, in salita di 0,1 centesimo rispetto a ieri, mentre la benzina costa 1,823 eurolitro, in calo di 0,6 cent sui listini autostradali di ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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