Cocciaretto-Uchijima oggi in tv | si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup canale streaming

Oggi in tv si svolge il match tra Elisabetta Cocciaretto e Moyuka Uchijima, nel primo singolare dell'incontro tra Italia e Giappone valido per la Billie Jean King Cup. La partita si giocherà nel quadro dei turni preliminari della competizione di tennis femminile a livello nazionale. La sfida potrà essere seguita in diretta su canali in chiaro e in streaming.

Elisabetta Cocciaretto affronterà Moyuka Uchijima nel primo singolare di Italia-Giappone, confronto valido come turno preliminare della Billie Jean King Cup, la massima competizione per Nazionali femminili di tennis. Spetterà alla 25enne marchigiana aprire il confronto sulla terra rossa di Velletri, l’appuntamento è per le ore 12.00 di venerdì 10 aprile presso il complesso sportivo Colle degli Dei nella località in provincia di Roma. La numero 42 del mondo dovrà fare i conti con la numero 84 del ranking WTA: l’azzurra partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attenta a una rivale decisamente insidiosa e che potrebbe creare parecchi grattacapi in questo contesto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cocciaretto-Uchijima oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streaming Paolini-Sakatume oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streamingJasmine Paolini affronterà Himeno Sakatsume nel secondo singolare di Italia-Giappone, confronto valido come turno preliminare della Billie Jean King... Italia-Giappone oggi in tv, BJK Cup 2026: orari singolari, programma in chiaro, streamingOggi, venerdì 10 aprile, inizierà il cammino dell’Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso... Temi più discussi: Elisabetta Cocciaretto - Moyuka Uchijima Riassunto della partita; BJK Cup, Italia-Giappone LIVE su SuperTennis: venerdì dalle 12 Cocciaretto-Uchijima; LIVE Cocciaretto-Uchijima, Italia-Giappone BJK 2026 in DIRETTA: primo singolare pieno di insidie; BJK Cup, a Velletri parte la caccia al tris. Si inizia con Cocciaretto-Uchijima. LIVE Cocciaretto-Uchijima, Italia-Giappone BJK 2026 in DIRETTA: primo singolare pieno di insidieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Giappone, sfida di ... oasport.it BJK Cup, a Velletri parte la caccia al tris. Si inizia con Cocciaretto-UchijimaDomani prenderà il via la sfida tra l’Italia bicampione uscente e il Giappone, che dovrà fare a meno di Naomi Osaka. Si giocherà al circolo ‘Colle degli Dei’ di Velletri Sarà Elisabetta Cocciaretto a ... tennisitaliano.it Decisi gli accoppiamenti della sfida tra Italia e Giappone Cocciaretto - Uchijima Paolini - Sakatsume Errani/Paolini - Hozumi/Aoyama Paolini - Uchijima Cocciaretto - Sakatsume Si parte domani alle 12:00, in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook Le campionesse del mondo tornano in campo così Italia-Giappone venerdì dalle 12:00 Elisabetta Cocciaretto Moyuka Uchijima Jasmine Paolini Himeno Sakatsume Italia-Giappone sabato dalle 11:00 Errani/Paolini Hozumi/Aoy x.com