Paolini-Sakatume oggi in tv | si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup canale streaming

Oggi in televisione si potrà seguire in chiaro l'incontro tra Jasmine Paolini e Himeno Sakatsume, valido come secondo singolare del match tra Italia e Giappone nella Billie Jean King Cup. La partita si svolge nell’ambito del turno preliminare della competizione dedicata alle squadre nazionali femminili di tennis. L’appuntamento è previsto in un orario specifico, con dettagli su canale e streaming disponibili per gli appassionati.

Jasmine Paolini affronterà Himeno Sakatsume nel secondo singolare di Italia-Giappone, confronto valido come turno preliminare della Billie Jean King Cup, la massima competizione per Nazionali femminili di tennis. L’azzurra se la dovrà vedere con un’avversaria sulla carta ampiamente alla portata sulla terra rossa di Velletri, scendendo in campo al termine del match tra Elisabetta Cocciaretto e Moyuka Uchijima. L’appuntamento è per venerdì 10 aprile, sarà il secondo match a partire dalle ore 12.00 presso il complesso sportivo Colle degli Dei nella località in provincia di Roma. La numero 8 del mondo se la dovrà vedere con l’attuale numero 133 del ranking WTA, sconfitta nell’unico precedente disputato ormai quattro anni fa a Granby. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolini-Sakatume oggi in tv: si vedrà in chiaro? Orario BJK Cup, canale, streaming Italia-Giappone oggi in tv, BJK Cup 2026: orari singolari, programma in chiaro, streamingOggi, venerdì 10 aprile, inizierà il cammino dell’Italia nella difesa del titolo nella Billie Jean King Cup 2026 di tennis: a differenza dello scorso...