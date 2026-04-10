ci sono bruno mars anyma paola iezzi nayt tra i nuovi singoli del 10 aprile

Il 10 aprile segna l’arrivo di diversi nuovi singoli che spaziano tra generi e artisti, con alcuni grandi ritorni e altre novità che promettono di catturare l’attenzione su piattaforme digitali e in radio. Tra le uscite figurano brani di artisti noti nel panorama musicale, mentre altri si presentano come debutti o produzioni inedite. La giornata si presenta ricca di proposte varie, pronte a coinvolgere il pubblico.

Si preaununcia ricco e variegato il menù offerto dai nuovi singoli del 10 aprile, nel quale sono presenti grandi ritorni insieme a curiose novità che sono pronte ad infiammare le piattaforme digitali e le programmazioni radiofoniche. Bruno Mars – Risk It All: Il secondo estratto da The Romantic sta già scalando le classifiche globali, confermando l’estetica senza tempo del nuovo album, che ha debuttato direttamente alla #1 della Billboard 200, pubblicato a distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista. Risk It All ha già raggiunto la vetta della Global Spotify Chart e della Global Apple Chart. Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale, con oltre 59. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Billboard incorona Bruno MarsL’apice. Ci sono premi e nomination di valore inestimabile e ci sono anche riconoscimenti che valgono una carriera. E dai lontani anni ’60 c’è anche Billboard, la bibbia della musica fatta magazine. 105.net

Bruno Mars sta per tornare! Il nostro amato Bruno Mars ha appena rilasciato il suo nuovo singolo "Risk It All" e promette di conquistare tutte le radio! Con il suo stile unico che mescola funk, pop e R&B, Bruno Mars ci regala un altro pezzo che farà ballare l' - facebook.com facebook