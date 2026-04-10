Ci sono Bruno Mars Anyma Paola Iezzi Nayt tra i nuovi singoli del 10 aprile

Da metropolitanmagazine.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 aprile segna l’arrivo di diversi nuovi singoli che spaziano tra generi e artisti, con alcuni grandi ritorni e altre novità che promettono di catturare l’attenzione su piattaforme digitali e in radio. Tra le uscite figurano brani di artisti noti nel panorama musicale, mentre altri si presentano come debutti o produzioni inedite. La giornata si presenta ricca di proposte varie, pronte a coinvolgere il pubblico.

Si preaununcia ricco e variegato il menù offerto dai nuovi singoli del 10 aprile, nel quale sono presenti grandi ritorni insieme a curiose novità che sono pronte ad infiammare le piattaforme digitali e le programmazioni radiofoniche. Bruno Mars – Risk It All: Il secondo estratto da The Romantic sta già scalando le classifiche globali, confermando l’estetica senza tempo del nuovo album, che ha debuttato direttamente alla #1 della Billboard 200, pubblicato a distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista. Risk It All  ha già raggiunto la vetta della Global Spotify Chart e della  Global Apple Chart. Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale, con oltre 59. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Argomenti più discussi: Ed è ancora Bruno Mars; Bruno Mars, Risk It All è il nuovo singolo estratto da The Romantic; Bruno Mars di nuovo in radio con Risk It All; Risk It All di Bruno Mars sta già scalando le classifiche globali.

Billboard incorona Bruno MarsL’apice. Ci sono premi e nomination di valore inestimabile e ci sono anche riconoscimenti che valgono una carriera. E dai lontani anni ’60 c’è anche Billboard, la bibbia della musica fatta magazine. 105.net

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