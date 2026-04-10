Tutti i nuovi vertici scelti dal governo Meloni nelle società partecipate

Il governo Meloni ha presentato le proposte per il rinnovo dei consigli di amministrazione di alcune delle principali società statali, tra cui Enel, Eni, Leonardo ed Enav. Le liste con i nomi dei candidati sono state depositate e saranno discusse nelle assemblee degli azionisti che si terranno a maggio. La nomina dei nuovi vertici è parte delle procedure previste per l’approvazione delle assemblee.

Il governo Meloni ha definito le proprie indicazioni per il rinnovo dei vertici di Enel, Eni, Leonardo ed Enav, depositando le liste per i nuovi consigli di amministrazione in vista delle assemblee degli azionisti previste a maggio. Le proposte, avanzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) insieme agli altri dicasteri competenti combinano stabilità nella gestione di alcune società, come Enel ed Eni, e discontinuità in altre, in particolare Leonardo. Per Enel, gruppo attivo nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas, l’assemblea è convocata per il 12 maggio. Il Mef, che detiene il 23,59 per cento del capitale, ha indicato la conferma di Paolo Scaroni come presidente e di Flavio Cattaneo come amministratore delegato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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