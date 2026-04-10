Caterina Caselli ha raggiunto gli 80 anni. La cantante e produttrice ha vissuto momenti difficili, tra cui la morte del padre, la diagnosi di cancro al seno e la scomparsa di Sugar, il suo animale domestico. La sua vita è stata narrata da Dario Salvatori nel numero di Novella 2000, dove si parla di come abbia affrontato le sfide senza arrendersi.

Sul cartaceo di Novella 2000 gli 80 anni di Caterina Caselli raccontati da Dario Salvatori: “Nonostante i colpi, è ancora in piedi. Del resto, ha sempre avuto una tempra d’acciaio”. Caterina Caselli compie oggi, venerdì 10 aprile 2026, 80 meravigliosi anni e per sfogliare l’antologia di vita del Casco d’oro della musica italiana, senza perderci, abbiamo invocato l’aiuto di Dario Salvatori, giornalista e critico musicale. Guardando oggi ai trionfi di quest’artista, viene spontaneo chiedersi quale desiderio potrà mai esprimere, questa volta, al soffio sulle candeline: la vita sembra averle dato tutto. Ultimo tra i tanti riconoscimenti, il Premio alla Carriera “Città di Sanremo”, ricevuto sul palco del Teatro Ariston durante la 76esima edizione del Festival. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Caterina Caselli compie 80 anni: la morte del padre, il cancro al seno e la scomparsa di Sugar

Chi era Piero Sugar, il marito di Caterina Caselli e padre di suo figlio FilippoPiero Sugar e Caterina Caselli si sono conosciuti appena ventenni e da allora non si sono più lasciati.

Leggi anche: “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli compie sessant’anni, ma non li dimostra

Temi più discussi: Caterina Caselli compie 80 anni: il padre scomparso quando ne aveva 14, chi ideò il suo famoso caschetto biondo, il matrimonio con Piero Sugar, 7 segreti; Caterina Caselli compie 80 anni: cosa la rende unica?; RAI RADIO 1 * SUCCESSO. STORIE E VOCI DAL NOVECENTO - 10/04(05.35) : NINO ROTA NEL RICORDO, LA LEGGENDA DELLA COLONNA SONORA / CATERINA CASELLI COMPIE 80 ANNI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMI; Gli 80 anni di Caterina Caselli, da Casco biondo a talent scout: la lista incredibile degli artisti che ci ha regalato.

Caterina Caselli, il casco d’oro della canzone italiana compie 80 anniBuon compleanno Caterina Caselli! Una delle artiste simbolo della canzone italiana, che ha insegnato a molte generazioni di donne a non farsi giudicare e a tutti gli altri a vivere la propria vita, og ... iodonna.it

Caterina Caselli compie 80 anni: la morte del padre, il cancro al seno e la scomparsa di SugarSul cartaceo di Novella 2000 gli 80 anni di Caterina Caselli raccontati da Dario Salvatori: Nonostante i colpi, è ancora in piedi. Del resto, ha sempre avuto una tempra d’acciaio. novella2000.it

#AlmanaccoRock #CaterinaCaselli #MusicaItaliana by @boomerhill1968 il 10 aprile del 1946 nasce a Modena Caterina Caselli, cantante e produttrice notissima per il pezzo Nessuno Mi può giudicare del 1966. Si è poi dedicata con grande successo all'attivit x.com

Compie gli anni un'icona della musica e della discografia italiana: buon compleanno, Caterina Caselli. #CaterinaCaselli - facebook.com facebook