Domenica alle 17:30 il Tottenham sfida il Manchester City in una partita che potrebbe essere decisiva per il cammino in Champions League. I londinesi si sono qualificati direttamente agli ottavi dopo aver battuto Francoforte, confermando un buon momento. Il City, invece, punta a consolidare la propria posizione, mentre il Tottenham cerca una vittoria per mantenere alte le speranze nel torneo. La partita promette emozioni e battaglie sul campo.

Il Tottenham ha coronato una buona fase a gironi di Champions League con una vittoria a Francoforte a metà settimana classificandosi così direttamente per gli ottavi di finale così come Arsenal, Liverpool, Chelsea e Manchester City, con il solo Newcastle che dovrà giocare i playoff contro il Qarabagh, il che rende molto probabile che ci saranno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tottenham-Manchester City (domenica 01 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

