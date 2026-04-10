Durante le recenti comunicazioni in Parlamento, la presidente del Consiglio ha rivolto alcune critiche a un parlamentare definendolo “esotico”. La frase è stata pronunciata nel contesto di un dibattito pubblico, attirando l’attenzione sui commenti fatti durante le vacanze di lusso di alcuni esponenti politici. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli osservatori, che hanno analizzato il riferimento e il suo possibile significato.

Il riferimento al parlamentare definito “esotico” dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le comunicazioni a Camera e Senato avrebbe un destinatario preciso. Secondo quanto riportato, il nome indicato come bersaglio del passaggio pronunciato in Aula sarebbe quello di Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico. L’episodio si inserisce nel confronto politico sulle trasferte della premier nel Golfo, legate a incontri e iniziative in tema di energia e relazioni internazionali. In quel contesto, Meloni aveva replicato alle critiche dell’opposizione facendo riferimento a chi, secondo le sue parole, interveniva dai social mentre si trovava in vacanza in località lontane. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Che figuraccia! Meloni lo ha beccato così: le critiche dalle vacanze vip. Proprio lui

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