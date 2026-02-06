Giorgia Meloni si trova al centro di una gaffe durante il ricevimento ufficiale per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Mentre la città si prepara a ospitare l’evento internazionale, un episodio imbarazzante ha attirato l’attenzione, lasciando il pubblico e i presenti con qualche domanda. La scena si è svolta durante un pranzo, ma l’attenzione si spostata presto sulla figuraccia della premier, che ha suscitato reazioni di sorpresa e discussioni sui social.

“A pranzo con lui.”. Giorgia Meloni, figuraccia (e imbarazzo) al ricevimento per le Olimpiadi. Mentre Milano si trasforma nel cuore pulsante della diplomazia internazionale in vista della cerimonia inaugurale dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, un corto circuito comunicativo ha rubato la scena ai dossier politici. La città, tra imponenti scorte e delegazioni straniere, ha ospitato il faccia a faccia tra la premier Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, giunto in Italia a capo della missione americana. Tuttavia, l’attenzione dei cronisti si è spostata rapidamente dai saluti istituzionali a una serie di scivoloni formali contenuti nella documentazione ufficiale distribuita alla stampa, trasformando l’incontro in un caso di profondo imbarazzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Nel pomeriggio di ieri, Giorgia Meloni si è presentata a pranzo con alcuni ospiti, ma l’incontro si è trasformato in una figuraccia.

Nel cuore di Milano, mentre si avvicina l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, si svolge un episodio che sta facendo parlare.

