Charles Leclerc ha recentemente indossato le nuove sneaker Puma x NAHMIAS, attirando l'attenzione degli appassionati di motori e moda. La campagna pubblicitaria vede il pilota coinvolto in un progetto che unisce due mondi spesso considerati distanti, creando un ponte tra stile e velocità. Le immagini mostrano Leclerc sfoggiare le scarpe in diverse situazioni, rafforzando l’idea di un legame crescente tra il mondo delle corse e quello dell’abbigliamento.

Charles Leclerc è il protagonista di una nuova campagna destinata a consolidare il legame sempre più stretto, negli ultimi anni, tra l'universo dei motori e quello della moda. Si tratta della collaborazione tra Puma e il marchio di streetwear NAHMIAS che, senza dubbio, farà impazzire tutti gli appassionati di Formula 1. Non è la prima volta che Puma collabora con lo stilista Doni Nahmias per una collezione, ma questa sembra essere la più speciale. Forse perché riprende elementi della cultura del sud della California, luogo di origine del designer, fondendoli con l'estetica del mondo dei motori, che è molto legato a Puma. Charles Leclerc è il volto principale della campagna. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Charles Leclerc sfoggia le nuove sneaker Puma x NAHMIAS che gli appassionati di motori non vorranno più togliersi

Come ha fatto una scarpa tecnica per appassionati di arrampicata a diventare la sneaker più desiderata del momento?Prima legge della moda: a ogni tendenza corrisponde una controtendenza, uguale e contraria.

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Argomenti più discussi: Charles Leclerc sfoggia le nuove sneaker Puma x NAHMIAS che gli appassionati di motori non vorranno più togliersi; PUMA e NAHMIAS si ritrovano per una collezione West Coast ispirata al motorsport.

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