Sofia Di Vico morta a Ostia sequestrate cucina e pentole del campeggio | indagini anche sui soccorsi
Le autorità stanno indagando sulla morte di una ragazza di 15 anni avvenuta a Ostia. Sono stati sequestrati la cucina e le pentole del campeggio dove si trovava. Le verifiche riguardano anche eventuali contaminazioni alimentari e i tempi di intervento dei soccorsi. Le indagini mirano a chiarire le circostanze che hanno portato al decesso.
Indagini sulla morte della 15enne a Ostia: l'Asl sequestra cucina e stoviglie del camping. Verifiche su possibile contaminazione e sui tempi dei soccorsi. Autopsia decisiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sofia Di Vico morta a 15 anni per shock anafilattico: il campeggio sapeva dell’allergia ai latticiniSofia Di Vico aveva ordinato uova e fagiolini al ristorante del campeggio dove soggiornava insieme alla squadra di basket.
Sofia Di Vico morta a 15 anni dopo cena a Ostia con amici in un locale: si indaga per omicidio colposoLa partita di basket, poi la cena fuori con gli amici rivelatasi fatale per una ragazza italiana di appena 15 anni.
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