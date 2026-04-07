Sofia Di Vico morta a Ostia sequestrate cucina e pentole del campeggio | indagini anche sui soccorsi

Le autorità stanno indagando sulla morte di una ragazza di 15 anni avvenuta a Ostia. Sono stati sequestrati la cucina e le pentole del campeggio dove si trovava. Le verifiche riguardano anche eventuali contaminazioni alimentari e i tempi di intervento dei soccorsi. Le indagini mirano a chiarire le circostanze che hanno portato al decesso.