Caso Salis l’eurodeputata risponde alle accuse | Bonnin non è mio partner solo collaboratore

Due settimane fa, l’eurodeputata è stata coinvolta in un controllo della polizia in un albergo di Roma, dove è stata trovata insieme al suo assistente. In seguito alle notizie circolate, lei ha dichiarato che Bonnin non è suo partner, ma solo un collaboratore. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha sollevato domande sulla natura delle relazioni tra i due. La politica ha confermato di essere stata presente nel luogo e nel momento del controllo.

“Sono bersaglio di una campagna della destra che arriva a spiarmi in casa: si è andati oltre“. Risponde così l’eurodeputata di Avs,Ilaria Salisa proposito della suapresunta relazione con l’assistente parlamentare accreditato,Ivan Bonnin. Lo fa in un’intervista ala Repubblica, dicendosi esterrefatta di quella che definisce un’attenzione morbosa per la sua vita privata, “soprattutto in un momento in cui tra guerre, crisi, dubbi legami tra esponenti di governo e clan, vi sono questioni di ben altra rilevanza pubblica“. Salis è finita sotto i riflettori circa due settimane fa, dopo essere statosorpresa insieme a Bonnin in una stanza d’albergo a Romadurante un controllo della polizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Salis, l’eurodeputata risponde alle accuse: “Bonnin non è mio partner, solo collaboratore” È sempre Cartabianca, "Bonnin il mio fidanzato?": la risposta della Salis"Ivan Bonnin non è il mio fidanzato ma un mio caro amico": Ilaria Salis lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su... Ilaria Salis: «Nessuna relazione stabile con il mio assistente Bonnin»Ilaria Salis è «esterrefatta» per l’attenzione «morbosa» nei confronti della sua vita privata. Temi più discussi: Ilaria Salis, l'inchiesta del Giornale: Casa in comune con il portaborse assunto; Ilaria Salis e la casa in comune con l'assistente Ivan Bonnin, le accuse di FdI; FdI all'attacco sull'assistente di Salis, interrogazione a Metsola; Eurodeputata Rima Hassan fermata a Parigi per apologia del terrorismo. I legami con Salis, Lucano e Cgil. FdI contro Ilaria Salis: «Ha la casa in comune con il suo assistente Ivan Bonnin: si dimetta»Le regole dell'Europarlamento vieterebbero questa pratica. Nel mirino la presunta residenza in comune dell'eurodeputata di Avs con il suo assistente parlamentare ... corriere.it Esplode il caso Salis, spunta casa in comune con il portaborse assunto(Adnkronos) - Potrebbe esserci una svolta clamorosa nella vicenda che riguarda Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin, finito al centro delle polemiche dopo che sono stati trovati i ... msn.com Salis, infiamma il caso sugli assistenti. Fdi: "Perché ha cambiato residenza dopo i controlli - facebook.com facebook #Salis, infiamma il caso sugli assistenti. #FdI: "Perché ha cambiato residenza dopo i controlli x.com