Caso Ramy a giugno l'Appello del processo a Fares Bouzidi per resistenza | Dai carabinieri disprezzo e sopruso

A giugno si terrà l'udienza di secondo grado per il processo a Fares Bouzidi, 22 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato è amico di Ramy e l'udienza si svolgerà davanti alla Corte d'Appello di Milano. L'episodio riguarda un episodio di contestazione con i carabinieri, che Bouzidi ha descritto come un atto di disprezzo e sopruso.

Con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, il 22enne Fares Bouzidi (amico di Ramy) è atteso il 17 giugno davanti alla Seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano per l'inizio del processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Simonetta Matone. . Caso Ramy.La mia interpretazione e' chiara #quartarepubblica #Matone #Rete4 - facebook.com facebook