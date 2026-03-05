Weekend tra musica storia e voci invisibili da riscoprire per celebrare la donna a Spoltore

A Spoltore il weekend si anima con eventi dedicati alla figura femminile in vista dell’8 marzo. La manifestazione include attività che uniscono musica, storia e testimonianze di voci spesso invisibili, con l'obiettivo di riscoprire il ruolo delle donne nel passato e nel presente. L’iniziativa coinvolge il territorio locale e si inserisce nelle celebrazioni della giornata internazionale della donna.

Le iniziative, promosse dall'amministrazione comunale in collaborazione con diverse realtà associative del territorio, offrono una riflessione profonda sui ruoli, spesso rimasti nell'ombra, che le donne hanno ricoperto nel corso dei secoli attraverso un programma che si snoda tra il 7 e l'8 marzo. Interverranno per entrambe le giornate il sindaco Chiara Trulli, l'assessore alle pari opportunità Francesca Sborgia e l'assessore alla cultura Nada Di Giandomenico. Il primo evento, intitolato "Omaggio alle donne musiciste e compositrici spesso dimenticate nella storia della musica", si terrà sabato 7 marzo alle ore 17 nella sala consiliare del comune di Spoltore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

