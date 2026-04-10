Carlo Pernat | L’enfisema mi ha cambiato la vita Ho una bombola con me faccio il manager da casa
Carlo Pernat, noto commentatore del mondo delle corse, ha condiviso come l’enfisema abbia modificato la sua quotidianità, costringendolo a portare con sé una bombola di ossigeno e a lavorare prevalentemente da casa. In un’intervista a Fanpage.it, ha commentato la situazione attuale della MotoGP, evidenziando la crescita di Aprilia, le difficoltà di Ducati e le recenti evoluzioni nelle gerarchie di gara, con particolare attenzione a Marquez e Bastianini.
Carlo Pernat si racconta a Fanpage.it analizza la MotoGP tra Aprilia in crescita, Ducati in difficoltà e un mercato già deciso: focus su Marquez, Bastianini e le nuove gerarchie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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