cancellati centinaia di voli in germania per uno sciopero della lufthansa

Oggi in Germania si sono cancellati centinaia di voli Lufthansa. I piloti e il personale di volo sono scesi in sciopero, lasciando a terra molti passeggeri. La compagnia ha annunciato che non tutti i voli saranno operativi e invita chi ha in programma un viaggio a controllare gli aggiornamenti. La situazione resta tesa e i disagi sono già visibili negli aeroporti.

Nella giornata di oggi centinaia di voli della compagnia aerea tedesca Lufthansa sono stati cancellati in Germania a causa di uno sciopero dei piloti e del personale di volo. Lo stop è stato indetto dai sindacati, in segno di protesta contro vari tagli alle spese voluti dall’azienda. Sul suo sito, la compagnia ha raccomandato ai passeggeri di controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, e ha assicurato che proverà a spostare i viaggiatori rimasti a terra su altri voli, operati da altre compagnie aeree del gruppo o partner. Sciopero dei piloti e del personale di volo in Germania, il comunicato di Lufthansa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

