Perugia | il Teatro di Sacco apre le porte della Sala Cutu al progetto Basement Art Lab Residency2026

Il Teatro di Sacco a Perugia ha aperto la Sala Cutu al progetto Basement Art Lab Residency2026, dopo aver deciso di sostenere artisti emergenti. La decisione deriva dalla volontà di offrire uno spazio di sperimentazione per le arti contemporanee. Durante l’iniziativa, artisti locali e internazionali lavorano fianco a fianco per creare nuovi spettacoli e installazioni. La collaborazione mira a rafforzare la scena culturale della città e a stimolare l’innovazione artistica.

Una nuova e significativa collaborazione nasce a Perugia tra Teatro di Sacco e Basement Art Lab, realtà attiva nella promozione dei linguaggi contemporanei tra danza, musica, teatro e arti visive. In un'ottica di apertura, condivisione e sostegno alla creatività urbana, Teatro di Sacco condivide la Sala Cutu con Basement Art Lab ogni giovedì, trasformando lo storico spazio nel cuore delle attività formative e performative del progetto Basement artlab Residency2026. Il progetto prende ufficialmente il via giovedì 26 febbraio alle ore 19 con un Open Day - Live Showcase, ad ingresso gratuito, che presenterà i laboratori e i corsi 2026. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Teatro, alla Sala Cutu va in scena "Down, la forza di un amore"Venerdì 20 febbraio, la Sala Cutu di Perugia ospiterà lo spettacolo “Still Here”: Giacobone apre la sua personale al Meddi Madda Art LabSabato 21 febbraio alle 17:00, Mario Giacobone presenta la sua prima mostra personale al Meddi Madda Art Lab di Santa Maria Capua Vetere, portando in esposizione una serie di opere che riflettono le sue recenti sperimentazioni artistiche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 39+1. Nessuno può rubarti la libertà; Un maestro assoluto della scena teatrale a Perugia: spettacoli e proiezioni con Romeo Castellucci; Evento in scena Romeo Castellucci a Perugia; Umbria Jazz, il programma del Teatro Morlacchi: un festival nel festival. Perugia, il Teatro di Sacco apre le porte al progetto Basement Art Lab Residency 2026NewTuscia -,PERUGIA – Una nuova e significativa collaborazione nasce a Perugia tra Teatro di Sacco e Basement Art Lab, realtà attiva nella promozione dei linguaggi contemporanei tra danza, musica, tea ... newtuscia.it Referendum Giustizia, Schlein a Perugia: Riforma che non serve ai cittadini, ma a chi pensa di non dover essere giudicatoLa segretaria del Pd tiene un comizio al Teatro Pavone gremito, lanciando la campagna per il No al referendum del 22 e 23 marzo. Presente anche la sindaca Ferdinandi. Dura critica al metodo: Cambiati ... perugiatoday.it * Basement Art Lab RESIDENCY PRESENTS: OPEN DAY SHOWCASE Sala Cutu Teatro di Sacco Basement Art Lab Residency, progetto di creatività e innovazione artistica, presenta il suo Open Day Showcase in collaborazione con Teatro Di Sacco - facebook.com facebook