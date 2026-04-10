Cambio della Guardia nella Segreteria Ugl Ferrovieri Toscana A Turcheria subentra Brogi

Nella segreteria toscana dell'UGL Ferrovieri si è verificato un cambio di leadership dopo che il segretario uscente, già membro della Segreteria Nazionale, è stato nominato a un ruolo più ampio a livello nazionale. Al suo posto, è stato scelto un nuovo segretario, proveniente dalla stessa regione. La modifica interessa direttamente il coordinamento regionale del sindacato dei ferrovieri in Toscana.

Dopo la nomina a membro della Segreteria Nazionale UGL Ferrovieri del Segretario uscente, l'aretino Marco Turcheria, si è reso necessario un cambio al vertice del sindacato toscano. Il neo segretario, Paolo Brogi di Castiglion Fiorentino, ferroviere da 20 anni, è stato scelto all'unanimità, in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Sanità veneto, Davide Falaschi alla guida della segreteria provinciale della Ugl salute VeneziaVENEZIA – La UGL Salute annuncia la nomina di Davide Falaschi a nuovo Segretario Provinciale di Venezia, puntando su un profilo di consolidata... Leggi anche: Cambio al comando della Brigata Garibaldi, Ferrara subentra a Cesaro Temi più discussi: Cambio della guardia alla Syensqo; Lattebusche, cambio della guardia alla presidenza: Guerriero si dimette; 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato; Guardia medica, ancora polemiche: Poca informazione sul cambio sede. Cambio della guardia nella segreteria UGL Ferrovieri ToscanaDopo la nomina a membro della Segreteria Nazionale UGL Ferrovieri del Segretario uscente, l'aretino Marco Turcheria, si è reso necessario un cambio al ... gonews.it Aerei militari italiani in Estonia, via gli F35: ecco gli Eurofighter. Il cambio della guardia nella missione NatoVia gli F35, ecco gli Eurofighter. Cambio della guardia tra gli aerei italiani impiegati nell'ambito della missione Nato Enhanced Air Policing che contribuisce alla sorveglianza e alla difesa del ... corriereadriatico.it Cambio della guardia al vertice comasco del Fondo FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano - facebook.com facebook