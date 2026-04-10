Il calciomercato del Milan si arricchisce di una possibile nuova acquisizione con la partenza di Andrew Robertson dal Liverpool. Il terzino scozzese, che si trova senza contratto, potrebbe rappresentare un'opportunità per il club rossonero di rinforzare la corsia sinistra. La decisione del giocatore di lasciare i Reds apre diverse possibilità sul mercato, con il Milan che valuta questa eventuale operazione.

"Il Liverpool FC conferma che Andy Robertson concluderà la sua carriera con i Reds al termine della stagione in corso. Lo farà da vera leggenda del Liverpool, avendo giocato un ruolo fondamentale nei successi degli ultimi anni nel corso delle sue 373 presenze fino ad oggi". Questa è una parte del comunicato ufficiale diramato nelle ultime ore dal Liverpool riguardo l'addio del terzino sinistro Andrew Robertson. Dopo 9 stagioni ad 'Anfield', il terzino scozzese è pronto ad una nuova esperienza e all'età di 32 anni rappresenta una sicurezza sulla fascia mancina per qualsiasi squadra del mondo, specialmente per una come il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Robertson lascia il Liverpool: ecco perché sarebbe l’ideale sulla corsia mancina

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