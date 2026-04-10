La Cafu Trophy Titans 89 è una carta speciale in FC 26 che mette in risalto la rapidità e la spinta offensiva del celebre terzino brasiliano. La sua presenza nella squadra consente di integrare un difensore con caratteristiche offensive, grazie alle elevate statistiche di velocità e spinta. Questa carta, dedicata all’icona del calcio brasiliano, rappresenta una scelta strategica per chi desidera rafforzare la fascia laterale con un elemento di grande impatto.

Cafu non è solo un difensore; è un’arma tattica aggiunta. Questa carta celebra la sua incredibile bacheca di trofei, offrendo statistiche che lo rendono uno dei migliori interpreti del ruolo in FC 26, specialmente per chi ama la spinta offensiva dei terzini. Analisi della Carta: Il Pendolino Inarrestabile. OVR: 89 (TD).. Velocità (94): È il suo marchio di fabbrica. Con 94 di velocità, Cafu può recuperare su qualsiasi ala avversaria o scattare in sovrapposizione per creare superiorità numerica.. Difesa (89) & Fisico (85): Nonostante la propensione all’attacco, resta un muro invalicabile. La sua lettura difensiva e la forza lo rendono perfetto per i duelli uno contro uno. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Cafu Trophy Titans 89: la velocità pura sulla fascia! La guida alla SBC dell’Icona brasiliana

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