SBC Trophy Titans Team 1 Player Pick | caccia ai TOP! La guida alla scelta giocatore garantita

Nella recente promozione dedicata alle SBC Trophy Titans, i giocatori cercano di individuare le scelte migliori per ottenere i risultati desiderati. La sfida si rivolge sia a chi non è riuscito a completare i grandi obiettivi nelle prime fasi, sia a chi preferisce tentare il colpaccio risparmiando rispetto alle SBC di singoli giocatori. La guida si propone di aiutare i partecipanti a decidere quale giocatore selezionare per massimizzare i benefici.

Questa sfida è pensata per chi ha mancato i grandi colpi nei primi giorni della promo o per chi vuole tentare il “colpaccio” risparmiando rispetto alle SBC dei singoli giocatori. Essendo ripetibile tra 2 giorni, avrai più chance di buildare il tuo dream team. Dettagli della SBC: Il prezzo del successo. Per ottenere la Scelta Giocatore dovrai completare 3 sfide. Il costo stimato si aggira intorno ai 220k – 250k crediti, a seconda dei giocatori che hai già nel club. Sfida Requisiti Chiave Premio Intermedio Rosa 85 Valutazione 85 + 1 TOTW Pacc. giocatori zinco picc. Rosa 86 Valutazione 86 Pacchetto oro Rosa 87 Valutazione 87 Pacc. giocatori zinco prime picc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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Da domani sera avrà inizio il Trophy Titans, una promo dedicata esclusivamente ad Eroi e Icone! Per la prima volta in stagione ci saranno giocatori nel team (esclusi TOTY) con 3 Playstyles +! Queste sono le stats ufficiali di alcuni dei migliori giocatori in arrivo! - facebook.com facebook