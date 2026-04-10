Bruno Vespa ha scelto di non chiedere scusa a un rappresentante del Partito Democratico e ai telespettatori di Rai1 dopo aver avuto una reazione considerata inappropriata. Invece di rimediare all’incidente, il giornalista ha deciso di continuare a criticare il partito politico, pronunciando nuove affermazioni che hanno attirato l’attenzione. La vicenda ha suscitato dibattiti sui social e tra gli spettatori riguardo ai comportamenti in diretta televisiva.

Bruno Vespa non solo non si scusa con Provenzano (PD) e con i telespettatori di Rai1, rimasti sbigottiti da una reazione fuori luogo nei modi e nei toni, ma rilancia. Come sanno bene Agcom e Rai, Porta a Porta ha sempre fatto, dalle origini, della par condicio costantemente la sua forse stupida religione (In questa stagione il Pd è da noi numericamente presente più di ogni altro partito). Ma comprendo perfettamente il disagio dei componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai. Abituati nella televisione d’oggi a non avere quasi dappertutto controparte se non talvolta in misura simbolica, capisco che trovino normale che l’onorevole... 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BRUNO VESPA NON SI SCUSA E ATTACCA IL PD: LE DURE PAROLE DEL GIORNALISTA

Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, "stia zitto": ira del Pd, "Rai prenda le distanze"Scoppia la polemica tra il Pd e Bruno Vespa dopo l’attacco del conduttore all’ex ministro in quota dem Giuseppe Provenzano nel corso di Porta a Porta.

Temi più discussi: Scontro Vespa-Provenzano, Salvini: Il Pd fa il padrone arrogante; Porta a Porta, lite tra Bruno Vespa e Provenzano in diretta, il conduttore alza la voce: Non glielo consento, stia zitto; Blog | Passano i governi ma lui no: quousque tandem abutere, Vespa, patientia nostra?; Bruno Vespa furioso con Provenzano che scherza su sua parzialità: Non glielo consento, stia zitto.

Provoca Bruno Vespa, lui si infuria: non glielo consento. Scontro in diretta con Provenzano (PD): la battuta che ha fatto arrabbiare il conduttoreUna battuta pungente ha scatenato la furia di Bruno Vespa nel corso dell’ultima puntata di Porta a Porta, su Rai 1. Il conduttore, infatti, si è reso protagonista di un alterco con un ospite, Giuseppe ... strettoweb.com

Ora Bruno Vespa è davvero nei guai: dopo i fatti di ieri sera, si parla di provvedimenti seri, che succederà?Quella che è andata in onda ieri e che ha visto Bruno Vespa protagonista è stata una brutta pagina di televisione: provvedimenti in arrivo. donnapop.it

La furia di Bruno Vespa contro Giuseppe Provenzano. Nella puntata di "Porta a Porta" del 9 aprile il conduttore si è scagliato contro Provenzano del PD. - facebook.com facebook

I mie cinque minuti da Bruno Vespa. Parliamo del ritorno degli imperi e dell’urgenza di costruire un Europa forte e indipendenza. “Difendere la libertà”. L’ora dell’Europa. Preordinalo qui: amzn.eu/d/0hDCxS2F Dal 14 aprile in libreria. Scopri qui le prime tappe x.com