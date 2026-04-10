Brescia | la mente radiosa

Ultimo appuntamento con la rassegna "Cinque passi per la felicità", a cura di Feltrinelli Librerie: dal 31 marzo al 5 aprile, ogni martedì alle 19:00 al teatro Der Mast.Un dialogo tra divulgazione scientifica e neuroscienze per scoprire cosa rende davvero felice il nostro cervello. Dalle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Carenze nutrizionali: 12 principi per una mente radiosaÈ giovedì 19 marzo 2026 e nelle librerie italiane è appena approdato un nuovo punto di vista sulla salute mentale: il volume La mente radiosa di...

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'La mente radiosa', cibi e pensieri che nutrono il cervello di Liotta e MatteoliELIANA LIOTTA, MICHELA MATTEOLI, 'LA MENTE RADIOSA. I CIBI E I PENSIERI CHE NUTRONO IL CERVELLO E RISCHIARANO LA VITA' (SONZOGNO, PP. 240, EURO 18.00). I dialoghi tra mente, cervello, corpo e microbio ... ansa.it

A giugno guiderà gli azzurri nelle amichevoli, da Beretta a Vicini e Prandelli tanti i bresciani e non che sono stati ct azzurri - facebook.com facebook

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