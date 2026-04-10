Brescia | Cose Mai Viste a Tenuta Urbana

Domenica 12 aprile, dalle 10 alle 20, si svolge a Brescia l’edizione primaverile di Cose Mai Viste a Tenuta Urbana. L’evento si concentra su temi come la creatività sostenibile, l’artigianato fatto a mano e l’economia circolare. Durante la giornata saranno presenti espositori e laboratori dedicati a queste tematiche, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire prodotti e pratiche incentrate sulla sostenibilità e il riciclo.

Domenica 12 aprile, dalle 10 alle 20, torna a Cose Mai Viste l’appuntamento primaverile dedicato alla creatività sostenibile, all’artigianato handmade e ai principi dell’economia circolare. Un’intera giornata che trasforma la campagna urbana in un grande laboratorio a cielo aperto, con la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Brescia: Cose mai visteCon la presenza di 50 espositori da tutta Italia torna in città per l’edizione primaverile il mercato dell’handmade e del riuso che porta la sua... Temi più discussi: Brescia: Cose Mai Viste a Tenuta Urbana - BresciaToday; Musica, danza e tour del Pirlo: gli eventi del weekend da non perdere; Il mondo visto con gli occhi di Bruce Gilden - Mondo; Fiori, mercatini e musica: cosa fare a Brescia nel weekend - BresciaToday. Brescia: Cose Mai Viste a Tenuta UrbanaDomenica 12 aprile, dalle 10 alle 20, torna a Cose Mai Viste l’appuntamento primaverile dedicato alla creatività sostenibile, all’artigianato handmade e ai principi dell’economia circolare. Un’intera ... bresciatoday.it Cose mai viste creatività, laboratori, giochi, musica e gusto domenica a Tenuta Urbana di BresciaSi rinnova il consueto appuntamento alle porte della primavera con Cose Mai Viste, il market della creatività sostenibile, valorizzando l’artigianato hand made e le buone pratiche dell’economia circ ... quibrescia.it Kvicha #Kvaratskhelia resterà una delle cose più belle mai viste al Maradona negli ultimi 30 anni. Che giocatore che abbiamo avuto. Sprecato persino al PSG. - facebook.com facebook