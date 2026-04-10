Leonardo Bonucci resta l'unico a non essersi dimesso in Nazionale perché il suo ruolo è particolare

In un momento di cambiamenti obbligati nel calcio nazionale, solo un calciatore ha scelto di mantenere il proprio ruolo senza dimettersi. Si tratta di un ex difensore della Juventus, che si distingue per la sua posizione particolare all’interno della rosa. Mentre altri hanno lasciato o sono stati sostituiti, lui è rimasto al suo posto, resistendo alle turbolenze che hanno coinvolto la squadra e il movimento.

In un periodo di cambiamenti forzati dagli eventi, l'ex difensore della Juventus è uno dei pochi a restare in piedi in mezzo alle rovine. Il suo incarico è legato al Club Italia, la struttura che coordina tutte le nazionali azzurre. 🔗 Leggi su Fanpage.it Perché Jai Opetaia resta bloccato nel suo ruoloopetaia continua a porre una domanda chiara ai pesi massimi: perché i nomi di punta non hanno ancora affrontato lui? la richiesta è stata ripetuta,... La Russa insiste: «Gli interisti penalizzati in Nazionale. Non capisco perché Bonucci…»di Redazione JuventusNews24La Russa insiste: «Pio Esposito, Bastoni e Dimarco penalizzati. Temi più discussi: Leonardo Bonucci resta l'unico a non essersi dimesso in Nazionale perché il suo ruolo è particolare; Se ne vanno tutti tranne Bonucci: in azzurro completerà il suo stage; Italia fuori dai Mondiali, Ignazio La Russa scatenato dopo la lotteria dei rigori: Bonucci un presuntuoso; Cosa stai cucinando, demone? | Azzurri sottoposti all'ALLENAMENTO BONUCCI: preparata una mossa segreta per martedì. Leonardo Bonucci resta l’unico a non essersi dimesso in Nazionale perché il suo ruolo è particolareIn un periodo di cambiamenti forzati dagli eventi, l'ex difensore della Juventus è uno dei pochi a restare in piedi in mezzo alle rovine ... fanpage.it Leonardo Bonucci torna a giocare nella Kings League: trattativa conclusa con Fedez e MoggiLeonardo Bonucci torna di nuovo in campo, nella Kings League, dopo l’esperienza da Capitano della Nazionale italiana alla KWC Nations 2025, il Mondiale che si è disputato a gennaio. A chiudere la ... fanpage.it Perché Leonardo Bonucci è l'unico, dopo la disfatta Mondiale, a non essersi dimesso dalla Nazionale italiana https://fanpa.ge/giyK7 - facebook.com facebook