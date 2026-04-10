Bologna-Lecce domenica 12 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 12 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca Bologna-Lecce, partita valida per la 32esima giornata di campionato. Dopo aver disputato l’andata dei quarti di Europa League contro l’Aston Villa, il Bologna si concentra sul torneo domestico e affronta il Lecce allo stadio Dall’Ara. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati comunicati nelle ore precedenti all’inizio del match.

Dopo il all’andata dei quarti di Europa League contro l’Aston Villa, il Bologna torna a focalizzarsi sul campionato e ospita il Lecce al Dall’Ara per la 32esima giornata. I felsinei conservano ancora piccole chance di qualificazione all’Europa per l’anno prossimo, ma attualmente sono a -7 dal settimo posto, occupato dall’Atalanta. La compagine emiliana arriva dalla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bologna-Lecce (domenica 12 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Bologna-Lecce (domenica 12 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiDopo il all’andata dei quarti di Europa League contro l’Aston Villa, il Bologna torna a focalizzarsi sul campionato e ospita il Lecce al Dall’Ara per...