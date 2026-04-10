Bologna-Lecce domenica 12 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 12 aprile alle 18:00 si gioca la partita tra Bologna e Lecce, valida per la 32ª giornata di campionato. Dopo aver disputato l’andata dei quarti di Europa League contro l’Aston Villa, il Bologna si concentra nuovamente sulla competizione domestica, affrontando in casa il Lecce al Dall’Ara. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già annunciati, ma non ci sono variazioni ufficiali sulle scelte dei tecnici.

Dopo il all’andata dei quarti di Europa League contro l’Aston Villa, il Bologna torna a focalizzarsi sul campionato e ospita il Lecce al Dall’Ara per la 32esima giornata. I felsinei conservano ancora piccole chance di qualificazione all’Europa per l’anno prossimo, ma attualmente sono a -7 dal settimo posto, occupato dall’Atalanta. La compagine emiliana arriva dalla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bologna-Lecce (domenica 12 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Roma-Lecce (domenica 22 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiDomenica alle 18 la Roma attende il Lecce allo stadio Olimpico per provare a reagire al momento negativo.