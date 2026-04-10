La modella ha raccontato di aver vissuto il desiderio e l’amore in modo intenso, confondendo spesso il cuore con gli orgasmi. Ha spiegato che, per molti anni, il suo modo di vivere la passione si è basato su questa confusione, senza filtri o limiti. Recentemente, ha condiviso come la malattia abbia modificato le sue priorità, influenzando il suo approccio alle relazioni e al desiderio.

Oggi Bianca Balti sta vivendo una relazione serena con Alessandro Cutrera, con cui lascia intendere di aver trovato una forte complicità anche a letto. Ma, nemmeno da lui, ama farsi pagare la cena. E c’è un motivo: «Mi mette ancora oggi molta ansia il rapporto con i soldi. Ma sto imparando: ho 42 anni ma non è mai troppo tardi», racconta. «La mia paura nasce dal timore di essere controllata. L'indipendenza economica è troppo importante per una donna. Anche adesso che ho una relazione sana, non accetto che mi si paghi al ristorante». La diagnosi di tumore ovarico al terzo stadio, arrivata nel 2024, ha cambiato radicalmente anche il suo modo di guardare al futuro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bianca Balti: «Per me è sempre stato così: facevo l’amore con un uomo e mi innamoravo, confondevo il cuore con gli orgasmi»

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Bianca Balti: la rinascita dopo il tumore, l’amore con Alessandro Cutrera e il consiglio alle due figlieRoma, 27 febbraio 2026 – Era già salita sul palco dell’Ariston lo scorso anno per un ritorno che fu molto più di una semplice apparizione: Bianca...

Temi più discussi: Bianca Balti, una fondazione per i pazienti oncologici. Restituisco ciò che ha dato forza a me; Bianca Balti, una fondazione per i pazienti oncologici. Restituisco ciò che ha dato forza a me; Bianca Balti senza filtri da Diletta Leotta: Se provo un orgasmo mi innamoro. Poi si commuove: Paura di morire? Solo per le mie figlie; Bianca Balti e la fondazione Mind Your Cancer per il supporto psicologico nelle cure oncologiche: Per fare la differenza davvero.

Bianca Balti senza filtri: Confondevo l'amore con gli orgasmiNel corso di un'intervista Bianca Balti ha raccontato come ha sempre vissuto le relazioni sentimentali e cosa è cambiato nel corso del tempo. tgcom24.mediaset.it

''Se mi dai un orgasmo, mi innamoro'': Bianca Balti senza freni spiega quanto i rapporti fisici hanno influenzato le sue storie''Se mi dai un orgasmo, mi innamoro'': Bianca Balti senza freni spiega quanto i rapporti fisici hanno influenzato le sue storie ... gossip.it

Bianca Balti apre il suo cuore e rivela la sua più grande paura: morire e lasciare le sue figlie senza una madre - facebook.com facebook

Bianca Balti ha deciso di affrontare il momento drammatico della malattia condividendolo, passo dopo passo, con le altre donne per prenderle e farsi prendere per mano. Così nasce un nuovo progetto, “Mind Your Cancer”, la fondazione voluta da Bianca Balti x.com