Il Barcellona guida la classifica della Liga con un punto di vantaggio sul Real Madrid e finora non ha mai sbagliato tra le mura amiche: dieci partite giocate con i propri tifosi (in diversi campi, perchè inizialmente giocava a Montjuic) e dieci vittorie. La squadra di Flick insegue dunque l’undicesimo sigillo: sabato pomeriggio ospiterà il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Barcellona-Maiorca (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I catalani vogliono continuare il percorso netto al Nou Camp

