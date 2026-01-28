Un bando regionale per sostenere l' apertura di negozi alimentari nei piccoli Comuni

Oggi la Regione Lombardia ha aperto un nuovo bando per aiutare i negozi di alimentari nei piccoli Comuni. Chi pensa di aprire un negozio di generi alimentari o di prima necessità può presentare domanda a partire da oggi, mercoledì 28 gennaio. L’obiettivo è sostenere le attività commerciali nei paesi con meno di 3.000 abitanti e contrastare la desertificazione commerciale. La scadenza per le domande è ancora da definire.

Apre oggi, mercoledì 28 gennaio, il bando promosso da Regione Lombardia per sostenere l'apertura di negozi di generi alimentari e di prima necessità nei piccoli Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti e nelle frazioni di tutti i Comuni della Lombardia. La misura 'Nuova impresa - Piccoli Comuni e Frazioni 2026', voluta dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, di concerto con l'assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori, è finanziata con 2.948.682 euro: sarà possibile presentare domande fino al 12 novembre 2026. L'iniziativa, attivata lo scorso anno in via sperimentale, diventa dunque strutturale.

