Avane | per fare mente locale Incontro Pubblico con gli abitanti
Domenica 12 aprile 2026, dalle 10 alle 16.30, si svolgerà al Teatro Comunale di Cavriglia un incontro pubblico intitolato
Arezzo, 10 aprile 2026 – Domenica 12 aprile 2026 ore 10-16.30 al Teatro Comunale di Cavriglia si terrà: Avane: per fare mente locale. Incontro Pubblico con gli abitanti e gli osservatori invitati a conoscere e riflettere su le azioni teatrali realizzate nel progetto Avane Paesaggi Umani Ore 10 Interventi: ”La scuola, cuore pulsante della comunità, valore del quotidiano” “Indagine su percezioni e desideri relativi all'ambiente geografico e sentimentale” Ore 11 Performance. I Laboratori inter-generazionali di AVANE PAESAGGI UMANI incontrano e fanno rete con i Laboratori del progetto TEATRO OLTRE.: performance “sul senso dell'abitare”. ”Attraversamenti” Laboratorio Circolo ARCI Santa Barbara ”Voci di paese” Laboratorio Circolo ARCI La Pace Neri “Lo Spazio, l'Operatore e la Comunità” performance incrociata Laboratori Ass. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Diabete di tipo 1, un incontro pubblico per fare il punto su cure e innovazioneImmaginare non solo una cura, ma una possibile guarigione: è questa la direzione delle nuove ricerche internazionali sul diabete di tipo 1 autoimmune.