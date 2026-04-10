Domenica 12 aprile 2026, dalle 10 alle 16.30, si svolgerà al Teatro Comunale di Cavriglia un incontro pubblico intitolato

Arezzo, 10 aprile 2026 – Domenica 12 aprile 2026 ore 10-16.30 al Teatro Comunale di Cavriglia si terrà: Avane: per fare mente locale. Incontro Pubblico con gli abitanti e gli osservatori invitati a conoscere e riflettere su le azioni teatrali realizzate nel progetto Avane Paesaggi Umani Ore 10 Interventi: ”La scuola, cuore pulsante della comunità, valore del quotidiano” “Indagine su percezioni e desideri relativi all'ambiente geografico e sentimentale” Ore 11 Performance. I Laboratori inter-generazionali di AVANE PAESAGGI UMANI incontrano e fanno rete con i Laboratori del progetto TEATRO OLTRE.: performance “sul senso dell'abitare”. ”Attraversamenti” Laboratorio Circolo ARCI Santa Barbara ”Voci di paese” Laboratorio Circolo ARCI La Pace Neri “Lo Spazio, l'Operatore e la Comunità” performance incrociata Laboratori Ass. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avane: per fare mente locale. Incontro Pubblico con gli abitanti

Leggi anche: Nuovo percorso di ambientamento dei nidi, incontro pubblico in comune per le famiglie con gli educatori

Diabete di tipo 1, un incontro pubblico per fare il punto su cure e innovazioneImmaginare non solo una cura, ma una possibile guarigione: è questa la direzione delle nuove ricerche internazionali sul diabete di tipo 1 autoimmune.