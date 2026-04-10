Autolinee nuova Accademia | autisti formati e assunti

Oltre duecento persone si sono candidate per partecipare al nuovo percorso formativo di autolinee toscane, chiamato “Accademia”. L’iniziativa mira a formare e assumere autisti per il servizio di trasporto pubblico locale. La selezione rappresenta una risposta alle esigenze di personale qualificato nel settore, con l’obiettivo di integrare i futuri autisti nel team dell’azienda. L’avvio del percorso è previsto nelle prossime settimane, dopo la fase di valutazione delle candidature.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Oltre duecento persone si sono candidate all’offerta per la ricerca di autisti da inserire nel nuovo percorso “Accademia” di at – autolinee toscane. L’iter selettivo si è concluso l’8 aprile. I partecipanti selezionati hanno sottoscritto una lettera di impegnativa all’assunzione subordinata al conseguimento dei titoli abilitativi alla guida. Il successo di adesione al percorso di “Accademia”, oltre che alla copertura dei costi per la patente specialistica D e il CQC, rendendo di fatto la formazione gratuita per i partecipanti che vengono selezionati, è da addebitarsi anche alla nuova formula studiata da at per... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autolinee, nuova Accademia: autisti formati e assunti Nuovi autisti per Como e provincia subito assunti: torna l’Academy di Asf Autolinee con EnaipAsf Autolinee rilancia la sua Academy per formare nuovi autisti, in collaborazione con Enaip Como: è la quinta edizione di un percorso nato per... Accademia At. In aula 18 futuri autistiAutolinee Toscane investe fino a 16mila euro per formare 18 lavoratori, tra cui 4 under 29 e 3 di nazionalità extraeuropea, come autisti, in risposta alla crescente domanda internazionale e nazionale. lanazione.it Autolinee Toscane seleziona autistiNuove opportunità di lavoro nei trasporti in Toscana. Autolinee Toscane seleziona autisti con patente D o De e Cqc, da assumere a tempo indeterminato. Le assunzioni riguardano diverse sedi toscane, ... lanazione.it