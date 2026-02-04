Nuovi autisti per Como e provincia subito assunti | torna l’Academy di Asf Autolinee con Enaip

Asf Autolinee riprende la sua Academy per formare nuovi autisti a Como e dintorni. In collaborazione con Enaip Como, questa è la quinta edizione del corso. L’obiettivo è trovare subito personale da inserire nelle linee dell’azienda, visto che c’è una forte richiesta di autisti. I candidati vengono preparati e, al termine, quasi tutti vengono assunti subito. La strada sembra già tracciata per rispondere alla carenza di personale e mettere in campo nuovi conducenti in tempi rapidi.

Asf Autolinee rilancia la sua Academy per formare nuovi autisti, in collaborazione con Enaip Como: è la quinta edizione di un percorso nato per rispondere alla carenza di personale e accompagnare i candidati fino all’inserimento in azienda. “Prendi in mano il tuo futuro” è lo slogan con cui Asf ed Enaip presentano l’iniziativa, che punta su formazione strutturata e valorizzazione delle persone. Uno degli elementi più rilevanti dell’Academy è la combinazione tra formazione e lavoro: il corso svolto da Enaip è gratuito e, contemporaneamente, il candidato viene assunto da Asf fin dall’avvio del percorso.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Como Autolinee Amat, ecco i nuovi autisti under 29 assunti con un contratto di apprendistato Scontro fra bus Cotral alle autolinee, gli autisti: "Basta insulti, ecco quello che facciamo ogni giorno" Due autobus Cotral si sono scontrati alle autolinee di Latina, senza gravi feriti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Como Autolinee Argomenti discussi: Lavoro e casa a Como. La sfida di Asf per attrarre nuovi autisti; Novara, la Sun cerca nuovi autisti: come candidarsi; Actv cerca nuovi autisti, anche in apprendistato e da formare; Comune di San Siro: concorso per operai – autisti scuolabus, lavoro a tempo indeterminato. Como, presentata la nuova Academy ASF–Enaip per la formazione dei futuri autistiAlla conferenza stampa in via Asiago la testimonianza dei corsisti e l'annuncio delle novità del percorso formativo illustrate dall’Amministratore Delegato Massimo Bertazzoli ... ciaocomo.it Lavoro e casa a Como. La sfida di Asf per attrarre nuovi autistiIl modello L’ad Massimo Bertazzoli stima 40-50 ingressi in due anni. L’azienda punta sull’academy per formare i conducenti degli autobus ... laprovinciadicomo.it Per ASF Autolinee si e' aperto un 2026 che porterà numerose novità a partire dalla digitalizzazione dei titoli di viaggio e un potenziamento dei servizi nell'area del Triangolo Lariano, in particolare lungo il corridoio di Asso, con una integrazione del biglietto con - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.