Auticon la multinazionale con consulenti IT autistici

Da webmagazine24.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Auticon Italia ha annunciato di aver adottato ufficialmente il modello di Società Benefit, conformemente alla Legge n.

(Adnkronos) – Auticon Italia fa sapere di avere ufficialmente adottato il modello di Società Benefit ai sensi della Legge n. 2082015. Scelta che rafforza ciò che l’azienda vuole rappresentare: un modello d’impresa in cui il valore economico e quello sociale crescono insieme. Auticon Italia nasce nel 2019 con una caratteristica unica nel panorama imprenditoriale: oltre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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