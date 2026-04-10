Auticon la multinazionale con consulenti IT autistici

Auticon Italia ha annunciato di aver adottato ufficialmente il modello di Società Benefit, conformemente alla Legge n.

(Adnkronos) – Auticon Italia fa sapere di avere ufficialmente adottato il modello di Società Benefit ai sensi della Legge n. 2082015. Scelta che rafforza ciò che l’azienda vuole rappresentare: un modello d’impresa in cui il valore economico e quello sociale crescono insieme. Auticon Italia nasce nel 2019 con una caratteristica unica nel panorama imprenditoriale: oltre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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