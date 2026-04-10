Atalanta Juve mirino puntato in casa Dea | numeri statistiche e curiosità sui prossimi avversari dei bianconeri

In vista della partita tra Atalanta e Juventus, si analizzano i dati e le statistiche relative alla squadra bergamasca. Sono stati presi in considerazione numeri, tendenze recenti e alcune curiosità sui prossimi avversari dei bianconeri di Serie A. La sfida si avvicina e i numeri sulla Dea forniscono un quadro dettagliato delle performance e delle caratteristiche della squadra.

di Paolo Rossi Atalanta Juve, il punto sulla Dea: dati, numeri, trend e curiosità in vista della sfida ai bianconeri di Serie A. In vista della delicatissima sfida di domani sera, ecco un dossier tattico focalizzato sulle caratteristiche offensive dell’Atalanta. I dati evidenziano una macchina da gol che tra le mura amiche e in campionato ha costruito veri e propri schemi ricorrenti che la Juventus dovrà disinnescare. Ecco i pattern offensivi principali della Dea: Ultimissime Juve LIVE: ufficiale il rinnovo di Spalletti, le parole di Comolli Il fattore corner L’Atalanta è devastante sui calci d’angolo, una delle sue principali fonti di reti casalinghe in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve, mirino puntato in casa Dea: numeri, statistiche e curiosità sui prossimi avversari dei bianconeri Calciomercato Juve, spesa in casa Atalanta? Ederson e Carnesecchi nel mirino dei bianconeri. Ma entrambi rischiano di sfumare. I motividi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Ederson e Carnesecchi sono molto più difficili: il primo è diretto a Madrid per firmare con... Laudisa su Atalanta Juve: «Un rigore fiscale spinge la Dea in semifinale». E sui bianconeri dice questoLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Temi più discussi: Ansia per Scamacca e prudenza per Hien, la Dea affila le armi in vista della Juventus; Juve colpo Ederson | sfida all’Atletico per il nuovo motore di Spalletti; Dea, missione Lecce: Palladino fa la conta dei reduci e lancia Krstovic dal 1'. Atalanta-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tvEcco le probabili formazioni e le indicazioni su dove seguire Atalanta-Juventus, partita valida per il campionato di Serie A 2025/2026 ... calcioatalanta.it Atalanta-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingI bianconeri di Spalletti alla ricerca del sorpasso sul Como per centrare il quarto posto ed entrare in zona Champions ... tuttosport.com La volata finale della serie A presenta due sfide basilari nella corsa al quarto posto, Como-Inter e Atalanta-Juve, con riflessi residui sullo scudetto. #ANSA - facebook.com facebook Chi fa gli straordinari, chi più no che sì: l' #Atalanta che si troverà davanti la #Juve x.com