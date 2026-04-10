Artemis II rientra sulla Terra | cos’è lo splashdown e la folle velocità della navicella

Dopo aver completato con successo il giro nel lato nascosto della Luna, la navicella Artemis II torna sulla Terra. Il rientro avviene attraverso una fase chiamata splashdown, in cui la capsula viene recuperata in mare, mediante paracadute e sistemi di sicurezza. La navicella ha raggiunto velocità elevate, rendendo il ritorno un momento di grande attenzione per gli addetti ai lavori, che monitorano attentamente tutte le operazioni di rientro e recupero.

La capsula Orion potrebbe superare i 40mila chilometri orari: ecco come avverrà l’impatto in mare aperto e tutte le fasi della discesa È un rientro in pompa magna. Dopo aver completato con successo il giro nel lato nascosto della Luna, i quattro astronauti della missione Artemis II stanno per fare il loro rientro sulla Terra previsto intorno alle due di notte, ora italiana, al largo della costa di San Diego, California, con il cosiddetto “splashdown”, ovvero l’impatto con il mare. Prima dell’ammaraggio sul Pacifico con squadre speciali di sub pronte ad attendere gli astronauti, sono delicate ed emozionanti le fasi di discesa sulla Terra. Il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Artemis II rientra sulla Terra: cos’è lo splashdown e la “folle” velocità della navicella Leggi anche: Artemis II, quando rientra sulla Terra: come, a che ora e dove seguire l’evento Leggi anche: Artemis II, lo sport nella navicella Orion Temi più discussi: Artemis II, verso la Luna con Leonardo; Artemis II NASA, il ritorno dalla Luna: ammaraggio in diretta e le fasi del rientro (orari italiani); Artemis II, quando torna. Il rientro sulla Terra: orari, diretta, dove seguire l’evento e tracker. Cosa succederà; Con Artemis II l'umanità tornerà oltre l'orbita terrestre bassa, verso la Luna per continuare a scrivere la storia. Artemis II rientra sulla Terra: cos’è lo splashdown e la folle velocità della navicellaLa capsula Orion potrebbe superare i 40mila chilometri orari: ecco come avverrà l’impatto in mare aperto e tutte le fasi della discesa ... ilgiornale.it Lo splashdown di Artemis II si avvicina, dove e quando seguire lo storico rientro sulla Terra della missioneDopo il viaggio attorno alla Luna, la capsula Orion si prepara all'ammaraggio: ecco gli orari e i canali della diretta in Italia, per non perdersi l'evento ... wired.it Mancano poche ore alla fine della missione Artemis II! La tensione è sempre più palpabile. I giorni del flyby sono stati particolarmente pesanti e difficili, ma nelle ultime 48 ore gli impegni sono diminuiti molto e hanno potuto riposare. Ora gli astronauti si stanno - facebook.com facebook Non siamo i soli ad averlo notato vero #Artemis x.com