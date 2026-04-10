Artemis II quando rientra sulla Terra | come a che ora e dove seguire l’evento

Lancio e missione Artemis II stanno per concludersi con il rientro sulla Terra della capsula Orion. L’evento è atteso nelle prossime ore e rappresenta il momento finale di questa fase della missione. Le autorità hanno comunicato le modalità di ritorno e il luogo dello sbarco, offrendo indicazioni precise su orari e modalità di osservazione dell’ammaraggio.

Artemis II si avvia verso la conclusione e il ritorno sulla terra. Ecco tutte le indicazioni per seguire la capsula Orion nel suo ammaraggio. Quando avverrà l’ammaraggio e dove seguirlo. Dopo la partenza del 1 aprile 2026 dal Kennedy Space Center, l’equipaggio della capsula Orion si prepara a rientrare a casa. L’ammaraggio è previsto al largo di San Diego, nelle acque del Pacifico. In Italia l’evento potrà essere visto in diretta nella notte tra il 10 e l’11 aprile, con atterraggio stimato per le ore 02:07 del mattino. Nella centrale operativa della Nasa, le operazioni di monitoraggio del rientro inizieranno già dal pomeriggio del 10 aprile.... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Artemis II, quando rientra sulla Terra: come, a che ora e dove seguire l’evento Artemis II, quando torna. Il rientro sulla Terra: orari, diretta, dove seguire l’evento e tracker. Cosa succederàDopo il lancio, avvenuto il 1 aprile 2026 alle 18:36 ora locale, Artemis II è pronta a fare ritorno sulla Terra. Artemis 2, stanotte la navetta Orion della NASA rientra sulla Terra: come seguirla in direttaNella notte tra il 10 e l'11 aprile gli astronauti a bordo della navetta Orion rientreranno sulla Terra, con uno splashdown nell'Oceano Pacifico. What Jerusalem Actually Looked Like Before Rome Destroyed It (AI Reconstruction) Temi più discussi: Artemis II oggi: Orion batte record Apollo 13 e torna verso la Terra; Artemis II, verso la Luna con Leonardo; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Ecco quando, dove e perché seguire il rientro sulla Terra di Artemis II. Artemis II, quando torna. Il rientro sulla Terra: orari, diretta, dove seguire l’evento e tracker. Cosa succederàLa missione della Nasa verso la conclusione: ecco le informazioni utili per seguire il rientro minuto per minuto.Il rientro è una delle fasi più complesse di una missione spaziale ... quotidiano.net Il rientro di Artemis II e gli 8 minuti di fuoco - Focus.itQuattro astronauti, un muro di plasma a 40.000 km/h e uno scudo già crepato una volta: il rientro di Artemis II è la fase più pericolosa dell'intera missione. focus.it Mancano poche ore alla fine della missione Artemis II! La tensione è sempre più palpabile. I giorni del flyby sono stati particolarmente pesanti e difficili, ma nelle ultime 48 ore gli impegni sono diminuiti molto e hanno potuto riposare. Ora gli astronauti si stanno - facebook.com facebook #VIDEO - Le immagini di #ArtemisII: "La #Luna è grandissima" #Orion entra nella sfera lunare con 31 fotocamere. Christina Koch osserva la Terra, mentre gli astronauti si svegliano al suono delle loro canzoni e condividono i pasti in orbita Segui #NoCo x.com