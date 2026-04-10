Arezzo rappresenta il luogo in cui sono cresciuta e ho costruito la mia vita. La mia storia si intreccia con questa città, e i documenti che ho presentato riflettono il mio percorso personale e professionale. In un periodo di campagna elettorale spesso caratterizzato da promesse e autocelebrazioni, ho deciso di condividere in modo semplice e diretto il mio cammino, senza filtri o interpretazioni, concentrandomi su fatti concreti e sulla mia esperienza.

Partiamo dai documenti. Il resto? È come li leggiamo. e soprattutto come li raccontiamo In un contesto di campagna elettorale spesso dominato da promesse e autocelebrazioni, Antonella Di Tommaso sceglie un approccio diretto e personale, raccontando il proprio percorso umano e professionale. Dalle radici familiari profondamente legate ad Arezzo, passando per l’esperienza nel giornalismo, nell’insegnamento e nel volontariato, emerge il profilo di una persona concreta, abituata ad ascoltare e ad agire più che a parlare. La candidatura nasce non da ambizione personale, ma da un senso di responsabilità verso la comunità, vissuta come casa. Il messaggio è chiaro: meno slogan, più impegno reale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo è casa mia: la mi storia, quel che faccio

Muffa all'interno della casa popolare. La protesta: "Dicono che è colpa mia perché non faccio arieggiare"Diamo spazio alla segnalazione di un lettore, residente in una casa popolare nel territorio di Russi: "Si tratta di grave presenza di muffa, condensa...

Burhan Sönmez: «Quando mi torturavano pensavo che sarei morto. La libertà oggi è poter raccontare la mia storia nella mia lingua»«Quando, appena 18enne, mi sono trasferito a Istanbul per studiare legge è stato uno shock: non solo perché, da un piccolo villaggio, mi ritrovavo a...

VENDETTA: IL PAPÀ DELLA BULLA LITIGA CON STEFANO PER COLPA DELLA FIGLIA CHE HA PICCHIATO ILARY!

Argomenti più discussi: L'uomo che sussurra a cicogne e gufi: Ho lasciato la città per dedicarmi all'ornitologia. Faccio il giardiniere: sveglia alle 5, al rientro in casa ho 12 gradi, ma sono felice; L’Arezzo frena, l’Ascoli sogna: a quattro giornate dalla fine il campionato è riaperto?; Vedovini a cuore aperto: Giostrare è il sogno che avevo da bambino. Ora darò il massimo; Nasce Avanti Arezzo per Lucia Tanti e confluisce nella lista di Forza Italia.

ArezzoTv. . Arezzo, Tre arresti cardiaci e tre vite salvate. Decisivi prontezza di intervento, DAE e formazione nelle manovre salvavita - facebook.com facebook

Panno Casentino, ultima chance: da mesi senza cassa integrazione. E il marchio storico rischia di sparire #Arezzo x.com