Teatro | a Oleggio arriva Filippo Nigro con Il presidente

Venerdì 27 febbraio, alle 21, sul palco del Teatro Civico di Oleggio arriva Filippo Nigro con lo spettacolo "Il presidente". Di Davide Carnevali, per la regia di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, è una produzione Css Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia. Davide Carnevali è un autore contemporaneo, molto apprezzato per la capacità di mescolare diversi linguaggi e forme teatrali e noto per i temi sociali e psicologici che, nelle sue opere, affronta in modo innovativo. La sua opera "Confessione di un ex presidente" esplora il tema del potere e delle sue implicazioni morali e personali. Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, nel tracciare una trilogia ideale di spettacoli con un forte rapporto con il pubblico, incontrano questo testo e decidono di riadattarlo per un nuovo allestimento. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

