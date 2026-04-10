Mentre si discute molto sui rischi associati all’intelligenza artificiale, un’azienda ha scelto di mettere in evidenza le proprie posizioni riguardo alla coscienza delle macchine. La società ha pubblicato documenti e dichiarazioni che riflettono le sue convinzioni sulla possibilità che i sistemi di intelligenza artificiale possano sviluppare forme di consapevolezza. Questa presa di posizione ha suscitato reazioni contrastanti tra esperti e osservatori del settore.

Mentre il mondo si interroga sui pericoli dell’intelligenza artificiale, c’è un’azienda che ha fatto della sicurezza, della trasparenza e dell’etica uno dei pilastri del proprio progetto scientifico e commerciale: si tratta di Anthropic, la corporation statunitense salita alla ribalta delle cronache per essersi ribellata al Pentagono, motivo per cui la società è stata successivamente classificata come un «fornitore non affidabile» da Donald Trump che ha indicato l’azienda come un «rischio per la catena di approvvigionamento», ovvero come un’azienda che, con le sue attività, potrebbe mettere a rischio la sicurezza nazionale. Ma come si è arrivati fin qui? Partiamo dal principio, ovvero dalla sua fondazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Anthropic: la storia della coscienza ribelle delle Big Tech

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