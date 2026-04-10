Amore lavoro e… L’oroscopo del weekend secondo Paolo Fox | occhio a questi segni

Per il fine settimana dell’11 e 12 aprile 2026, l’oroscopo di Paolo Fox prevede un cielo movimentato ma ricco di energia. Secondo le sue previsioni, alcuni segni potrebbero affrontare momenti di tensione, mentre altri riceveranno stimoli positivi in ambito lavorativo e sentimentale. Nessuna indicazione specifica su eventi particolari o decisioni da prendere, ma si consiglia di prestare attenzione alle influenze astrali durante questi due giorni.

Per il weekend dell’ 11 e 12 aprile 2026, secondo Paolo Fox, il cielo sarà agitato ma pieno di spinta. La Luna in Acquario e l’ingresso di Marte in Ariete promettono una miscela vivace, capace di regalare entusiasmo, intuizioni e voglia di muoversi. Non mancheranno però piccoli cali fisici, momenti di nervosismo e qualche tensione da gestire con prudenza, soprattutto per chi arriva da giorni già molto pesanti. Il quadro generale, insomma, invita a dosare bene le energie. C’è chi nel fine settimana potrà vivere una svolta in amore, chi troverà conferme nel lavoro e chi invece dovrà rallentare per non spingersi oltre il limite. In questo scenario ogni segno sarà chiamato a fare i conti con emozioni, scelte e piccoli segnali da non sottovalutare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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