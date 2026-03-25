Oroscopo Paolo Fox aprile 2026 | segni amore e lavoro sotto la lente delle stelle

A partire da aprile 2026, le previsioni astrologiche di Paolo Fox indicano un mese caratterizzato da eventi significativi per diversi segni zodiacali. La primavera, infatti, si presenta ricca di cambiamenti e influenze planetarie che interessano sia i settori amorosi che quelli lavorativi. Le stelle si posizionano in modo da influenzare le dinamiche personali e professionali di molti individui nel corso di questo periodo.

La primavera entra nel vivo e, con essa, arrivano anche le nuove previsioni di Paolo Fox. Aprile 2026 si annuncia come uno dei mesi più intensi dell’anno dal punto di vista astrologico. Il passaggio di Saturno e Nettuno nel segno dell’Ariete porta con sé un’energia di rottura e rinnovamento. Non si tratta solo di piccoli cambiamenti, ma di decisioni importanti che possono influenzare il futuro sentimentale e professionale. Le stelle, questa volta, non lasciano spazio all’immobilismo. Oroscopo aprile 2026: cosa cambia davvero. Aprile è un mese che invita a chiudere i conti con il passato. Vecchie situazioni, relazioni stagnanti e progetti senza sbocco vengono messi alla prova. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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