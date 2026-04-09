Almanacco | Venerdì 10 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 10 aprile segna il 101° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 274 giorni ancora da trascorrere. Tra eventi storici, compleanni e ricorrenze, questa data si inserisce in un quadro che indica il passare delle stagioni e la progressione del tempo nel corso dell’anno. In questo giorno si celebrano anche santi e si ricorda un proverbio popolare, legato alle tradizioni e alle usanze del giorno.

Venerdì 10 aprile è il 101° giorno del calendario gregoriano. Mancano 274 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Maddalena di CanossaProverbio di AprileL'acqua d'aprile, il bue ingrassa, il porco uccide, e la pecora se ne ride.ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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