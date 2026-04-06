Giuseppe Pastore ha commentato la possibilità che l’attuale allenatore della squadra di club possa diventare il prossimo commissario tecnico della Nazionale. Secondo il giornalista, Allegri sarebbe una scelta adatta in caso di incarico emergenziale, sottolineando che le sue caratteristiche potrebbero adattarsi alle esigenze della rappresentativa nazionale in un momento di necessità. Le sue parole si sono concentrate sulla compatibilità tra l’allenatore e il ruolo di guida della nazionale.

Dopo le dimissioni di Gattuso, la Nazionale è alla ricerca di un nuovo CT. L'obiettivo è quello di aprire un nuovo ciclo dopo la mancata qualificazione al Mondiale per la terza volta consecutiva. Uno dei nomi più caldi da questo punto di vista è quello di Massimiliano Allegri. L'allenatore del Milan, tuttavia, ha sottolineato di non aver alcuna intenzione di lasciare il club, nonostante le sirene azzurre degli ultimi giorni. In merito al futuro di Allegri, si è espresso anche il noto giornalista di 'Cronache di Spogliatoio' Giuseppe Pastore. Ecco, di seguito, un estratto del suo intervento durante la puntata a teatro di 'L'ascia raddoppia'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pastore: “Se fosse un CT emergenziale Allegri sarebbe perfetto per la Nazionale”

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