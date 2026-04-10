Alisson Santos, calciatore cresciuto guardando Neymar e Ronaldinho, ha condiviso le sue impressioni nel secondo episodio di “Small Talk”, il format ufficiale del Napoli. Durante l’intervista, ha parlato del suo ambientamento nel club e dei primi passi in squadra, sottolineando il desiderio di trasmettere la stessa gioia di giocare che ha visto nei suoi idoli. La conversazione ha affrontato anche il percorso di sacrifici e sogni che lo ha portato fin qui.

Un viaggio tra emozioni, sacrifici e sogni realizzati: Alisson Santos si racconta nel secondo episodio di “Small Talk”, il format ufficiale del Napoli, parlando del suo ambientamento e dei primi passi in azzurro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli) Indelebile il ricordo del primo gol, segnato contro la Roma al Maradona. Ecco le sue parole: “In quell’azione mi sono accentrato per avere più spazio, poi lì Giovane mi ha servito bene e ho controllato col sinistro prima di calciare. È stata una gioia enorme segnare, anche perché allo stadio c’erano mia madre, mio fratello e il mio agente.... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson Santos: “Sono cresciuto guardando Neymar e Ronaldinho, voglio portare in campo la stessa felicità nel giocare”

Alisson Santos: “Tripla esultanza per mia mamma, mio fratello e… Ronaldinho”Alisson Santos è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Napoli contro il Torino Napoli-Torino 2-1, Alisson Santos a Dazn “Tre...

Alisson Santos: “Il mio modello è Neymar, mi piace come punta l’avversario e spesso lo salta”In un’intervista rilasciata a Repubblica, Alisson Santos si racconta tra sogni, idoli e ambizioni in maglia Napoli.

Temi più discussi: Alisson Santos: Il dribbling come il surf, sono calciatore come papà, ma volevo essere Neymar; Napoli, Alisson Santos: Qui sto bene e voglio restare. Io calciatore come mio papà, ma volevo essere Neymar; Alisson Santos: Sto bene a Napoli, voglio restare! Milan? Puntiamo alla vittoria; Alisson ammette: Sin da piccolo le persone mi guardavano giocare a calcio e dicevano...

Alisson Santos, riscatto dallo Sporting ormai a un passoIl Napoli punta su Alisson Santos: dopo il prestito, pronto il riscatto definitivo dallo Sporting. Fiducia totale di Manna e Conte. ilnapolista.it

Alisson Santos: Manna ci ha creduto, ha rischiato ed ha vintoLa Gazzetta dello Sport scrive di Alisson Santos, attaccante del Napoli in prestito dallo Sporting Lisbona. Il Napoli pare abbia ... ilnapolionline.com

Il primo gol, il sogno Napoli e l'impatto del Maradona: Alisson Santos si racconta - facebook.com facebook

#Napoli, Antonio #Conte potrebbe cambiare la formazione in vista della partita contro il #Parma: #Anguissa potrebbe partire dalla panchina, con #McTominay arretrato al suo posto e Alisson #Santos titolare in coppia con Kevin #DeBruyne. @SkySport x.com