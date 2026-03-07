Alisson Santos, protagonista dopo la vittoria del Napoli sul Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn, esprimendo la sua gioia per il risultato. Durante l’intervista ha dedicato una tripla esultanza a sua mamma, suo fratello e a Ronaldinho. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore del Napoli.

Alisson Santos è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Napoli contro il Torino Napoli-Torino 2-1, Alisson Santos a Dazn. “Tre esultanze perché ci sono mia mamma e mio fratello, poi ho ballato perché mi piace e poi come Ronaldinho perché suo fan. Felice per aver segnato nuovamente. Ho molta confidenza col mio modo di giocare a calcio, lavoro al meglio per aiutare la squadra. Felice con tutti loro, speriamo di raggiungere i nostri obiettivi. I compagni mi hanno permesso di integrarmi e portare il mio calcio. Non ho imparato il napoletano, sto imparando pian piano. Forza Napoli sempre”. Leggi anche: Sal Da Vinci porta bene al Napoli, in attesa che Conte e Adl cantino: “Saremo io e te, accussí, sarrà pe’ sempe sì” L'articolo Alisson Santos: “Tripla esultanza per mia mamma, mio fratello e. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson Santos: “Tripla esultanza per mia mamma, mio fratello e… Ronaldinho”

Khephren Thuram svela: «Mio fratello Marcus mi aveva fatto arrabbiare, ecco il perché della mia esultanza contro l’Inter»Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:...

Leggi anche: “Sono disgustata. Mia suocera e mia cognata hanno organizzato a mia insaputa il compleanno di mio figlio, con persone che lui non conosceva”: lo sfogo di una mamma è virale

Aggiornamenti e notizie su Alisson Santos.

Alisson: Ho fatto tre esultanze, una anche per Ronaldinho! Sono molto contentoAlisson Santos, il giovane attaccante brasiliano del Napoli, ha vissuto una serata speciale dopo la vittoria contro il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona. Il classe 2002, arrivato in prestito d ... msn.com

DAZN - Napoli, Alisson Santos: Sono contento, speriamo di raggiungere i nostri obiettiviNAPOLI - Alisson Santos, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro il Torino. Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine: Tre esultanze diverse ... napolimagazine.com