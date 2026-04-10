Durante la première di Euphoria 3, il 7 aprile, Alexa Demie è apparsa con un look differente rispetto al passato, attirando l’attenzione dei presenti e degli utenti online. I video condivisi sui social hanno generato discussioni e preoccupazioni tra gli spettatori. La serata, attesa da quattro anni, avrebbe dovuto celebrare il ritorno della serie, ma le immagini dell’attrice hanno fatto discutere sui cambiamenti nel suo aspetto.

La première del 7 aprile, organizzata dopo quattro anni di attesa, doveva segnare il ritorno trionfale di Euphoria. L’evento, tenutosi in un contesto glamour, ha invece visto emergere un altro tema dominante: l’aspetto di Alexa Demie. L’attrice ha sfilato sul red carpet con un abito vintage senza spalline firmato Bob Mackie, caratterizzato da un motivo chevron nero e argento e da un lungo strascico scenografico. Lo styling era volutamente minimale, con gioielli in diamanti e accessori essenziali, scelta che ha messo ancora più in risalto il suo volto e la sua silhouette. wtf happened.. https:t.col5IZv5ENLm pic.twitter.com2DDsWCEiTv — kira (@kirawontmiss) April 8, 2026 Proprio questo dettaglio ha acceso la miccia online. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Alexa Demie è irriconoscibile sul red carpet di Euphoria 3: i video fanno discutere e scatta l’allarme online

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