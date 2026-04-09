Addio trucco Euphoria | con il suo nude look Alexa Demie sancisce la fine di un'epoca

La terza e ultima stagione della serie andrà in onda dal 13 aprile su HBO Max Italia. Nel frattempo, il cast si è ritrovato a Los Angeles per la prima, dove sono stati mostrati i primi dettagli sulla conclusione della storia. Tra le protagoniste, una delle attrici ha scelto un look naturale, abbandonando il trucco tradizionale, segnando simbolicamente una svolta nel modo di presentarsi.

La terza e ultima stagione di Euphoria arriverà su HBO Max Italia il 13 aprile. Intanto, a Los Angeles, il cast si è riunito per la premiere della serie, all’insegna di una serata ad alto tasso di aspettative. Sul red carpet, ogni protagonista ha portato la propria visione di stile: dal taglio capelli corto e a effetto bagnato di Zendaya al mullet moderno di Jacob Elordi, passando per il biondo Barbie di Sydney Sweeney (truccata Giorgio Armani Beauty) e i capelli color miele di Hunter Schafer. Un mosaico di estetiche personali, tra glamour classico, sperimentazione e minimalismo in cui, però, a far parlare più di tutti è stata Alexa Demie – che in Euphoria dà il volto e la voce al personaggio di Maddy – con il suo inaspettato make up no make up look. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Addio trucco Euphoria: con il suo nude look, Alexa Demie sancisce la fine di un’epoca Vecchia piscina, fine di un'epoca. Il comitato: "A fine marzo chiude, ci chiediamo quale sarà il suo destino"Il comitato per la Tutela della vecchia piscina comunale: "Aprire a Viserba e chiudere in centro, bisogna dirlo con chiarezza, rappresenta un passo... Leggi anche: Addio a un gigante dello spettacolo italiano: “La fine di un’epoca”