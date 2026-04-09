Librino | partono gli interventi per acqua e illuminazione negli orti urbani

Sono iniziati i lavori per ripristinare la fornitura di acqua negli orti urbani di Librino, dove si sono registrate carenze idriche. Le operazioni mirano a risolvere i problemi legati alla mancanza di acqua e a migliorare anche l’illuminazione delle aree. La riparazione della rete idrica e degli impianti di illuminazione rappresenta un intervento concreto per garantire un servizio più efficiente ai cittadini che frequentano gli orti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ripristino della fornitura idrica. Sono ufficialmente iniziati i lavori per risolvere le criticità legate alla mancanza di acqua negli orti urbani di Librino. L’intervento prevede la manutenzione del pozzo e la sostituzione della pompa di sollevamento, con l’obiettivo di ripristinare una fornitura idrica stabile ed efficiente. L’operazione nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore al Verde Giovanni Petralia, per rispondere alle esigenze dei cittadini assegnatari dei 74 lotti, che da mesi affrontavano notevoli disagi. Tempistiche e benefici per i cittadini.... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Librino: partono gli interventi per acqua e illuminazione negli orti urbani Librino, al via i lavori per ripristinare la fornitura idrica negli orti urbaniHanno preso il via i lavori di manutenzione del pozzo con sostituzione della pompa di sollevamento per risolvere i problemi legati alla fornitura... FOTO-VIDEO | Storia, natura, socialità: inaugurati gli orti urbani di San ClementeTaglio del nastro questa mattina, mercoledì 1 aprile, alla presenza dell'assessore Alessandro Casi e del rettore di Porta del Foro Roberto Felici.