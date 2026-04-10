Al Bano Carrisi ha parlato del significato di un semplice bicchiere di vino accompagnato da un panino, definendolo un simbolo di felicità. Questa immagine è diventata un vero e proprio manifesto per lui, presente anche nei concerti in diversi paesi europei, tra cui l’ultimo tenutosi a Zagabria. Le sue parole sono state condivise davanti al pubblico durante gli eventi, senza ulteriori commenti o dichiarazioni ufficiali.

Di quel "bicchiere di vino con un panino" come simbolo di felicità ne ha fatto un manifesto. Un inno, che ancora riempie i concerti in giro per l’Europa, come l’ultimo a Zagabria. Ma Felicità, oltre che una canzone, è anche il nome di una delle sue etichette. Stiamo ovviamente parlando del cantante Al Bano, che alle porte del Salento ha cuore, radici e azienda vinicola. Quella canzone era del 1982, anno mondiale. Mentre agli Azzurri poche sere fa sfuggiva di mano la qualificazione, il cantante pugliese si esibiva fra Belgio e Croazia in teatri sold out. Al Bano Carrisi, ma lei è tifoso di calcio? "Sono amante dello sport, della qualità in campo e della meritocrazia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Al Bano Carrisi: "Ecco perché un bicchiere di vino è la felicità"

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